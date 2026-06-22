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Receta de pollo al mablec, rápida y fácil

La preparación mezcla raíces criollas con herencia europea y termina convertida en un clásico argentino de bodegones y reuniones familiares, ideal para compartir cuando bajan las temperaturas y se busca algo casero

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Piezas de pollo cocinadas con piel dorada, cubiertas con salsa blanca y perejil picado, en una salsa oscura dentro de una sartén negra sobre una tabla de madera.
La receta de pollo al Malbec combina cocina criolla y herencia europea y se consolidó como un clásico argentino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada reemplaza esa primera cucharada humeante de un pollo al Malbec: el perfume del vino tinto, el vapor que sale de la olla y la promesa de un sabor profundo y reconfortante. Es el tipo de plato que invita a quedarse en la mesa un rato más, a mojar pan en la salsa y disfrutar de la charla mientras afuera el frío avanza.

La historia del pollo al vino tinto en Argentina tiene raíces que mezclan la cocina criolla con la herencia europea, especialmente la francesa e italiana, pero fue en las provincias productoras de vino donde la receta encontró su mejor versión. El Malbec se volvió protagonista, transformando una simple cazuela en un manjar con identidad local. Hoy, el pollo al Malbec es un clásico de bodegones y encuentros familiares, ideal para compartir en los días frescos, cuando se busca algo que reconforte y reúna.

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No es exclusivo del invierno: aparece en almuerzos de domingo, en reuniones con amigos o como excusa para abrir una buena botella y cocinar sin apuro. Es un plato que se adapta: puede servirse junto a un puré, papas al horno o incluso arroz, y siempre provoca ese efecto de comida casera bien hecha, la que deja la casa impregnada con aroma a hogar.

Receta de pollo al Malbec

El pollo al Malbec es un guiso simple donde se cocinan piezas de pollo en salsa de vino tinto, cebolla, zanahoria y tomate, logrando una carne suave y una salsa intensa con el sabor característico del Malbec. Todo se cocina en una sola olla, ideal para quienes buscan practicidad y mucho sabor.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo (aprox. 1,5 kg) cortado en presas o 8 muslos/patas
  • 2 cebollas medianas
  • 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 250 ml de vino Malbec (1 vaso grande)
  • 200 gr de puré de tomate
  • 1 hoja de laurel
  • 1 ramita de tomillo fresco o seco
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Cazuela de hierro con pollo al Malbec, puré de papas, zanahorias y cebolla. Detrás, dos botellas de vino tinto, una copa y pan.
El Malbec le aporta identidad local a esta receta de pollo y define el sabor de la salsa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo al Malbec, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Dorar bien las presas de pollo por ambos lados.
  2. Retirar el pollo y reservar. En la misma olla, agregar las cebollas, el morrón y las zanahorias cortados en rodajas. Rehogar 5 minutos.
  3. Incorporar el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
  4. Volver el pollo a la olla. Agregar el vino Malbec y subir el fuego para evaporar el alcohol durante 2 minutos.
  5. Añadir el puré de tomate, la hoja de laurel, el tomillo, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar bien.
  6. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo 35 minutos, revolviendo cada tanto. Si la salsa espesa demasiado, agregar 50 cc de agua.
  7. Cuando el pollo esté tierno y la salsa bien roja y brillante, apagar el fuego. Espolvorear con perejil fresco al servir.

Consejos técnicos:

  • El vino debe ser Malbec joven y frutado, no hace falta que sea costoso.
  • No dejar que la salsa hierva fuerte: cocción suave asegura un pollo jugoso.
  • Si se quiere una salsa más espesa, destapar la olla los últimos 10 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 400 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera, hasta 3 días en recipiente bien cerrado.
  • En freezer, hasta 2 meses.

Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando 2 cucharadas de agua para recuperar la textura de la salsa.

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