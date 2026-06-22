Receta de figacitas sin gluten, rápida y fácil

¿Quién no se tentó alguna vez con unas figacitas recién horneadas, tibias y esponjosas? En muchas mesas argentinas, son la excusa perfecta para compartir una merienda, acompañar el mate o improvisar un sándwich rápido. La versión sin gluten permite que nadie se quede afuera, ni siquiera quienes deben evitar el TACC.
Las figacitas sin gluten ganaron espacio en panaderías y hogares argentinos, sobre todo en ciudades donde la celiaquía o la sensibilidad al gluten tienen cada vez más visibilidad. Son ideales para quienes buscan una opción práctica, sabrosa y que no requiere ingredientes raros ni mucho tiempo en la cocina.
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Receta de figacitas sin gluten
Las figacitas sin gluten son pequeños panecillos suaves y aireados, preparados con harinas aptas para celíacos. Se amasan y se hornean, logrando una miga tierna y una corteza apenas dorada. Perfectas para sándwiches, picadas o para acompañar cualquier comida.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 300 gr de premezcla para pan sin gluten (apto celíacos)
- 1 sobre de levadura seca (10 gr)
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal fina
- 30 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 200 ml de agua tibia
- 1 huevo
Cómo hacer figacitas sin gluten, paso a paso
- Mezclar la levadura seca con el azúcar y 100 ml de agua tibia. Dejar espumar 5 minutos.
- En un bol grande, colocar la premezcla sin gluten y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada, el aceite y el huevo.
- Incorporar poco a poco el agua restante (100 ml), mezclando hasta formar una masa blanda y sin grumos. Si hace falta, sumar un poco más de agua (la masa debe quedar pegajosa, pero no líquida).
- Tapar el bol con film o un repasador y dejar levar en un lugar tibio durante 15 minutos.
- Humedecerse las manos con aceite y formar bolitas del tamaño de una nuez, acomodarlas en una placa aceitada, separadas entre sí.
- Rociar con apenas de aceite en spray y aplastar suavemente cada bolita para darle forma de figacita. Dejar levar otros 5 minutos.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 20-25 minutos, hasta que estén apenas doradas. Consejo clave: no sobrecocer, para que no se sequen.
- Retirar, dejar entibiar y disfrutar. Si se desea, se pueden congelar una vez frías.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 15 figacitas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 2,5 gr
- Carbohidratos: 16 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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