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Receta de figacitas sin gluten, rápida y fácil

Una opción sencilla y práctica para quienes buscan panes aptos para celíacos, con ingredientes simples de conseguir y un resultado suave ideal para compartir en reuniones, meriendas o como base de sándwiches

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Un plato con doce figacitas, una receta escrita, un cuenco con harina blanca, un tarro con harina y dos rodillos sobre una mesa de madera.
Las figacitas sin gluten, esponjosas y doradas, son la versión inclusiva de un clásico argentino que permite a todos disfrutar de una merienda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no se tentó alguna vez con unas figacitas recién horneadas, tibias y esponjosas? En muchas mesas argentinas, son la excusa perfecta para compartir una merienda, acompañar el mate o improvisar un sándwich rápido. La versión sin gluten permite que nadie se quede afuera, ni siquiera quienes deben evitar el TACC.

Las figacitas sin gluten ganaron espacio en panaderías y hogares argentinos, sobre todo en ciudades donde la celiaquía o la sensibilidad al gluten tienen cada vez más visibilidad. Son ideales para quienes buscan una opción práctica, sabrosa y que no requiere ingredientes raros ni mucho tiempo en la cocina.

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Receta de figacitas sin gluten

Las figacitas sin gluten son pequeños panecillos suaves y aireados, preparados con harinas aptas para celíacos. Se amasan y se hornean, logrando una miga tierna y una corteza apenas dorada. Perfectas para sándwiches, picadas o para acompañar cualquier comida.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de premezcla para pan sin gluten (apto celíacos)
  • 1 sobre de levadura seca (10 gr)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 30 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 200 ml de agua tibia
  • 1 huevo
Aceite, miel, higos frescos y secos, harina, azúcar, huevos, sal y romero sobre una tabla de madera, junto a una nota que dice "Fig Cake Gluten-Free, Quick & Easy".
Recién salidas del horno, estas figacitas sin TACC combinan la textura suave y aireada de la panadería tradicional con la practicidad de una receta rápida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer figacitas sin gluten, paso a paso

  1. Mezclar la levadura seca con el azúcar y 100 ml de agua tibia. Dejar espumar 5 minutos.
  2. En un bol grande, colocar la premezcla sin gluten y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada, el aceite y el huevo.
  3. Incorporar poco a poco el agua restante (100 ml), mezclando hasta formar una masa blanda y sin grumos. Si hace falta, sumar un poco más de agua (la masa debe quedar pegajosa, pero no líquida).
  4. Tapar el bol con film o un repasador y dejar levar en un lugar tibio durante 15 minutos.
  5. Humedecerse las manos con aceite y formar bolitas del tamaño de una nuez, acomodarlas en una placa aceitada, separadas entre sí.
  6. Rociar con apenas de aceite en spray y aplastar suavemente cada bolita para darle forma de figacita. Dejar levar otros 5 minutos.
  7. Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 20-25 minutos, hasta que estén apenas doradas. Consejo clave: no sobrecocer, para que no se sequen.
  8. Retirar, dejar entibiar y disfrutar. Si se desea, se pueden congelar una vez frías.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 15 figacitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 2,5 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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