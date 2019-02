Los vinos blancos también pueden ser ideales, porque acá puede hacer calor en San Valentín, y será necesario un vino que reviva el paladar con cada trago, pero no por contundente sino por refrescante. Recordar que están los aromáticos (Torrontés, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, etc.), que muchas veces remiten a notas florales, y los más austeros (Chardonnay, Semillon, Pinot Gris, etc.). Ambos pueden cumplir muy bien con el objetivo y lucirse con sushi, pescados y carnes blancas, o simplemente con una buena tabla de quesos.