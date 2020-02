Lo cierto es que Marina además de curarse realizó un proceso de sanación interna que involucró distintas terapias como la meditación, homeopatía, yoga, autoasistencia psicológica, entre otras, pero hay una parte en especial que empezó a comprender de manera más consciente: la alimentación. “Antes de la enfermedad creía que tenía una alimentación saludable porque consumía productos light y no solía comer en exceso. Sin embargo, me di cuenta que no era así. Cuando empecé a investigar cómo tenía que acompañar a mi cuerpo con la enfermedad, empecé a leer un montón de libros, empecé a dar con un montón de personas que me dijeron que tenía que cambiar la alimentación. Dejé alimentos que me di cuenta me hacían muy mal y me cambió completamente la energía, la digestión, el funcionamiento del intestino, no más los dolores de cabeza, entre otras cosas básicas”, explicó Borensztein.