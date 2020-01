De acuerdo al médico psicoanalista Juan Eduardo Tesone (MN 44190), miembro de APA, ya en Psicología de las Masas Freud sostenía que en algunos grupos se desdibuja la subjetividad, se liberan las pulsiones reprimidas y se licúa la noción de ética: “Este tipo de grupos indiferenciados funciona como una masa ‘impulsiva, voluble y excitable’. Se produce una liberación de los aspectos más horrendos del ser humano, en donde no existe empatía ni compasión sino crueldad y sadismo. No existe el otro como persona, sino como un objeto fetiche para evacuar las pulsiones al estado bruto. En particular la pulsión de dominio sobre otro ser viviente”.