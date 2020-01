La denuncia rápidamente se viralizó en las redes sociales y permitió que otras chicas aportaran más pruebas en contra de los jugadores acusados. Entre ellas un audio en los que uno de los acusados dice: “ Yo no te conocía y no lo volvería a hacer, pero era un tema que no… a ver cómo te explico, no estaba tan delicado este tema de la mujer. Y sí, habré pasado esa foto al grupo, y esa foto quedó”, intenta explicar uno de los acusados.