La calidad ha evolucionado tanto que los rosados actuales nada tienen que ver con los de hace cinco años. Hoy se piensan desde la viña y se elaboran con los mismos cuidados que los demás vinos. Algunos son accesibles y muy bien logrados, y generalmente vienen con práctica tapa a rosca, mientras que otros apuestan por una botella más llamativa y hasta tapones de vidrio. Y todos ellos, sin importar su precio, cumplen con su función; agradar a primera vista, por fuera y por dentro, siempre refrescado el paladar. Y uno de los más novedosos es Mandala, un rosado a base de Syrah (con algo de Malbec y Cabernet Franc) y Pinot Grigio, que se lanzó justamente en época estival porque quiere sacudir el mercado y ser el vino del verano. “Esta flamante línea de vinos no quiere ser reconocida por sus atributos vínicos, sino por su concepto. “State of Wine, state of mind” es más que un nuevo estilo de vinos, es un estilo de vida. Nacieron con el objetivo de conquistar paladares jóvenes, a partir de una marca impactante, una imagen limpia y moderna, botellas con práctica tapa a rosca, y un mensaje que rompe con la tradición”, asegura Horacio Ferrari, Gerente de Marketing del Grupo Avinea. Los Mandala son para disfrutar a toda hora, pensados para esos grupos de amigos que se juntan a compartir momentos, ya sea alrededor de una pileta, en una quinta, en la playa, en un balcón o en una terraza.