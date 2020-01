Me parece que involucionamos muchísimo. Sí, absolutamente. Ya no hay grandes desfiles, ni eventos . Entiendo que estamos en crisis pero soy de los que piensan que, si se hace algo hay que hacerlo bien, si no prefiero no hacer nada. Ya no existen las supermodelos en la Argentina. Te sentás en un desfile y las chicas pasan caminando como si fueran al supermercado . Una modelo tiene que tener estilo, no pasa por una cara linda: pasa por una mujer que rompa la pasarela, que la pise y que la mueva. Además, las modelos existen para vender la ropa y para eso tenés que tener una enorme seguridad. En mi época de la agencia, los diseñadores miraban el perchero del desfile para saber cuánto había vendido cada modelo . Así, también crecía el cachet de la modelo. Pero ahora todo eso se desdibujó.