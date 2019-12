Para Rafael Calderón (CEO de Bodegas Bianchi), hay que seguir porque es un negocio a largo plazo, y el camino es con innovación y nuevos lanzamientos. “Vamos a lanzar New Age en lata para expandir las ocasiones de consumo donde el vidrio no puede llegar, y para promover el consumo más individual, además de nuevos proyectos de alta gama con la nueva bodega del Valle de Uco”, afirma. No obstante, también van a seguir apostando al desarrollo del mercado externo, invirtiendo en la medida que se pueda. “Eficiencia con innovación para aumentar la penetración en esos mercados, con más comunicación, más viajes y más promoción, trabajando a la par con los importadores y la prensa”.