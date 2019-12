Otra bodega que ha tenido un año movido fue Familia Zuccardi. “Ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo y reconocimientos, como el primer puesto en The 50 Best´s Vineyards of The World, o los 100 puntos para el Piedra Infinita 2016 por The Wine Advocate”, cuenta Pepe Zuccardi. Tantos premios y reconocimientos han hecho que fuera un año excepcional para ellos, y que pone en valor al trabajo de las nuevas generaciones. “Estamos en un proceso de cambio generacional que comenzó y está dando sus resultados, con una mirada cualitativa muy enfocada, y con el liderazgo de Sebastián” (su hijo).