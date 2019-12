-Yo estaba en Londres y me dijeron que había quedado en el desfile de Stella McCartney en uno de sus desfiles de caridad y que quedaba en Liverpool y con una amiga estábamos muy excitadas porque pensabamos que podía llegar a estar Paul, porque era el desfile de la hija. Llegamos a Liverpool, nos probamos la ropa. Yo había llevado un disco para pedirle que me lo firme por si aparecía, y cuando nos estábamos vistiendo para el desfile, entra Paul McCartney y dice “venimos a desearle suerte”, y obvio que no le pedí que me firmara el disco ni nada. Se fueron. El desfile consistía en un juego que era el baile de la silla y había que jugar en serio y en la primera fila estaban todos, incluidos Paul McCartney, Yoko Ono, todos mirando y cuando se apagaba la música te tenías que sentar, y cuando quedaba una única modelo y yo, la otra chica se sienta pero no había cortado, y yo lo miro a Paul y le digo “¿ella no ganó, no?” Y él me dice que “no” y la música siguió y gané yo. Aparecieron con una caja pero supuestamente no se podía abrir y cuando la abrí tenía cremas, perfumes y toda la colección de Stella; fue muy, muy graciosa.