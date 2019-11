- No, no seguimos las tendencias de la moda, intentamos especialmente cuando creamos una obra de arte no tener nada que ver con esa clase de industria y de hecho casi que nos oponemos firmemente a los pilares que rigen la estructura de la moda. No estoy diciendo que no sea una industria bellísima, hay grandes artistas, pero es evidente que buscamos cosas distintas y creo que la moda busca la exaltación de un estereotipo epocal que va cambiando y por tanto cambia las temporadas por los años, y nosotros buscamos todo lo contrario: encontrar aquella belleza que no cambia, que no tiene nada que ver con las épocas o los fenómenos culturales y que es eterna y no necesita nada eterno para existir.