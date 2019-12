Su pasión y dedicación le permitió alcanzar en casi 30 años un gran reconocimiento nacional e internacional. Hervé J. Fabre, ha sido nominado por segunda vez consecutiva como “Mejor Enólogo del Año de Vinos Tintos” (Best Red Winemaker of The Year) en el marco de la edición 36º del prestigioso International Wine Challenge (IWC). Conocido como “El Oscar del Vino”, este concurso es aceptado como uno de los más importantes del mundo, en el que participa un jurado integrado por destacadas figuras de la industria representando a distintos países.