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Receta de soufflé de zapallitos, rápida y fácil

Esa preparación horneada queda esponjosa cuando se baten bien los huevos y no se abre la puerta del horno al comienzo, dos pasos claves para conservar volumen y lograr una costra dorada

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Primer plano de un soufflé de zapallitos dorado y esponjoso en un recipiente de cerámica sobre una mesa de madera, con vapor, hierbas, una cuchara y queso rallado.
La receta de soufflé de zapallitos se prepara con zapallitos rallados y escurridos, yemas, queso rallado, harina y cebolla salteada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay platos que no necesitan presentación porque ya viven en la memoria. El soufflé de zapallitos es uno de ellos: esa preparación esponjosa, dorada por arriba y tierna por dentro que aparecía en la mesa sin que nadie lo anunciara, casi siempre en verano, cuando los zapallitos abundaban en la verdulería del barrio y había que darles uso antes de que se pasaran.

En la cocina argentina, el soufflé de zapallitos ocupa un lugar especial en el recetario cotidiano. No es un plato de ocasión ni de restaurante: es comida de casa, de olla en el fuego y horno encendido a la tarde. Se come como entrada antes de un asado, como plato principal en una cena liviana entre semana o como guarnición al lado de un bife o una milanesa. En muchas provincias del interior, forma parte del menú de verano junto con la tarta de zapallitos y el zapallito relleno, aprovechando la cosecha abundante de esta verdura tan rendidora.

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Receta de soufflé de zapallitos

Se trata de una preparación horneada a base de zapallitos rallados y escurridos, mezclados con yemas, queso rallado, harina y cebolla salteada. La clave está en las claras batidas a punto nieve que se incorporan al final: son las que le dan esa textura aireada y esponjosa que lo distingue de una simple tortilla al horno. La mezcla se vuelca en una fuente enmantecada y se cocina hasta que sube, dora y forma una costra apetitosa. El resultado es liviano, sabroso y muy fácil de preparar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción en horno: 30 minutos
Soufflé de zapallitos dorado en un ramequín blanco con perejil. A su lado, ensalada de lechuga, tomates cherry y rodaja de limón.
El soufflé de zapallitos ocupa un lugar clásico en la cocina argentina y suele servirse como entrada, plato principal o guarnición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 zapallitos medianos (aproximadamente 600 gr)
  • 4 huevos, con claras y yemas separadas
  • 150 gr de queso rallado tipo sardo o parmesano
  • 100 gr de ricota (opcional, para más cremosidad)
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cebolla chica, picada fina
  • 1 cucharada de harina
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta negra, a gusto
  • Manteca y pan rallado para preparar la fuente

Cómo hacer soufflé de zapallitos, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Enmantecar una fuente para horno o budinera mediana y espolvorear con pan rallado, cubriendo bien la base y los laterales. Reservar.
  2. Lavar los zapallitos y rallarlos grueso con un rallador. Colocarlos en un colador, agregar 1 cucharadita de sal y mezclar. Dejar reposar 10 minutos para que suelten el líquido. Luego, exprimir bien con las manos o envolver en un repasador limpio y retorcer hasta eliminar todo el exceso de agua. Este paso es fundamental: si los zapallitos quedan húmedos, el soufflé no sube bien y queda pesado.
  3. En una sartén mediana, derretir la manteca a fuego mediano. Incorporar la cebolla picada y cocinar, revolviendo, hasta que esté transparente y blanda, unos 4 a 5 minutos. Agregar los zapallitos escurridos, mezclar y cocinar 4 minutos más hasta que estén tiernos. Retirar del fuego y dejar entibiar al menos 5 minutos antes de continuar.
  4. En un bol grande, batir las yemas hasta que estén homogéneas. Agregar el queso rallado, la harina, la nuez moscada, sal y pimienta. Si se usa ricota, incorporarla en este paso y mezclar bien. Sumar la preparación de zapallitos y cebolla ya tibia, y unir todo hasta obtener una mezcla pareja.
  5. En un bol aparte, perfectamente limpio y seco, batir las claras con una pizca de sal. Batir hasta obtener un punto nieve firme: al dar vuelta el bol, las claras no deben caerse. Este es el secreto de la textura aireada del soufflé.
  6. Incorporar las claras a la preparación de zapallitos en 3 tandas. La primera tanda se puede mezclar con más energía para aligerar la base. Las 2 tandas siguientes deben integrarse con movimientos envolventes, lentos y de abajo hacia arriba. No mezclar en exceso: cada movimiento de más hace perder el aire incorporado al batir.
  7. Volcar la preparación en la fuente preparada con cuidado. Emparejar la superficie con una espátula húmeda sin presionar.
  8. Llevar al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos. No abrir el horno durante los primeros 20 minutos: el cambio de temperatura puede hacer que el soufflé baje antes de tiempo. La preparación está lista cuando la superficie está bien dorada y al insertar un palillo en el centro, sale limpio y seco.
  9. Retirar del horno y llevar a la mesa de inmediato. El soufflé baja naturalmente a los pocos minutos de salir del calor, lo cual es completamente normal. El sabor y la textura interior se mantienen perfectos.

Consejos para que salga perfecto

  • Elegir zapallitos firmes y frescos. Los zapallitos blandos o muy maduros tienen más agua y pueden arruinar la textura final.
  • La fuente importa. Una fuente de vidrio o cerámica distribuye mejor el calor que una de aluminio delgado. Cuanto más alta sea la fuente, más subirá el soufflé.
  • Variaciones posibles. Se puede agregar 1 diente de ajo picado junto con la cebolla, o sumar unas hojas de albahaca fresca a la mezcla para darle un perfume diferente. También queda muy bien con un puñado de panceta picada y salteada para los que prefieren una versión más contundente.
  • Para gratinar. Si se quiere una costra más pronunciada, espolvorear la superficie con queso rallado extra antes de llevar al horno.
Soufflé de zapallitos dorado en un recipiente de cerámica con una cuchara, acompañado de una ensalada verde y una copa de vino blanco sobre mesa de madera.
Las claras batidas a punto nieve le dan al soufflé de zapallitos la textura aireada que lo distingue de una tortilla al horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 4 porciones como plato principal:

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 8 gr
  • Proteínas: 16 gr
  • Fibra: 1,5 gr
  • Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El soufflé de zapallitos se conserva en la heladera hasta 2 días, tapado con film adherente o en un recipiente con tapa. Para recalentar, llevar al horno a 160 ℃ durante 8 a 10 minutos: recupera parte de su textura y el queso vuelve a derretirse levemente. También se puede comer frío o a temperatura ambiente, aunque la textura será más compacta.

No se recomienda freezar esta preparación. Las claras batidas pierden completamente su estructura al descongelarse y el resultado es una masa densa y acuosa que no tiene recuperación.

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