Su captura es riesgosa, por eso exige de una buena planificación los días previos, que se conoce como “Pre Chaku”. Hay que comprometer entre sesenta y cien personas que trabajen en forma coordinada, por grupos, junto a personal capacitado, técnicos y científicos, para manejar a estos animales que son muy sensibles al susto y al estrés. Todos comparten responsabilidades, tareas y también el beneficio obtenido. Una esquila sustentable necesita de ciertos recaudos. Se debe realizar únicamente en los meses de primavera, porque las condiciones climáticas son más benignas, hace más calor, todavía no comenzaron las lluvias pero sí dejó de nevar. No se esquilan las hembras preñadas en la última etapa de gestación, ni las crías menores a un año. Sí o sí, se tiene que esperar dos años como mínimo para volver a esquilar a una misma vicuña y verificar que le haya crecido el pelo un mínimo de tres centímetros. Si no se esquilará en la siguiente temporada.