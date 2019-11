La top model y el empresario gastronómico acapararon todas las miradas con sus looks y los fanáticos de Pampita siguieron el minuto a minuto de su boda a través de las redes sociales. Así fue como notaron un parecido de su pieza nupcial con dos celebridades internacionales: el vestido de Lea Michele by Monique Lhuillier y el de Sarah Jessica Parker en la película Sex and The City by Vivienne Westwood.