Uno de los momentos más esperados por todos en el marco de la decimoctava edición del encuentro Great Place to Work, evento que destaca y premia a los mejores lugares para trabajar en la Argentina, fue la sesión plenaria de Frans Johansson, fundador y CEO de The Medici Group, autor de los bestsellers más vendidos sobre innovaciones globales, The Medici Effect y The Click Moment, y uno de los oradores más respetados del mundo sobre cómo la diversidad impulsa la innovación .