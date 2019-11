Este es el tipo de padre que monitorea el ambiente de crecimiento del niño, asegurándose de que obtenga lo que necesita e interviene cuando no lo hace. Esto no es lo mismo que ser un padre “helicóptero”. Para Ferguson este último “está tan involucrado en la vida de sus hijos que no crean espacio para que desarrollen relaciones independientes, aprendan a negociar por sí mismos o identifiquen sus propios intereses”.