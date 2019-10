-Los que la pasamos no volvemos a caer, es difícil volver a caer. No creo que se pueda caer de nuevo. No es fácil salir de toda la porqueriza, pero hay que saber rodearse de buena gente. Cuando vos te metés con la droga, te volvés un ser muy oscuro y además te rodeás de gente oscura y no zafas nunca. Te caés en un pozo negro. A mí me ayudó mucho el Padre Ignacio, que todos lo conocemos (padre en Rosario), él me ayudó muchísimo, y me ayudó muchísimo el tema del amor. También me pasó que estando en coma venían y me hablaban al oído, negro levántate, como Palito Ortega, que vino todos los días. Mis amigos, mi mujer, que me hablaba al oído.