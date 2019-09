“El sistema de fast fashion me preocupaba, me hacía sentir responsable de algún modo. Estaba transitando una crisis profesional, sentía que necesitaba hacer algo comprometido con la sociedad, algo que me completara como diseñadora”. Hizo un viaje a Neuquén y su cabeza cambió. “Se usan miles de envases al mes que no se reciclan sino que se queman. En cuanto vi este material mi cabeza imaginó todo”.