La ciudad está plagada de cervecerías que venden solo kölsch, única cerveza con denominación de origen. No solo eso, cada cervecería vende solo la kölsch que ellos hacen, las marcas no se mezclan así que es habitual salir de bares para poder tomar diferentes. Una vez sentados, los mozos traerán un vaso de alrededor de 100 ml que será llenado cada vez que lo vean vacío. Es necesario que el comensal lo tape con el apoyavasos para que el continuado refill termine (es importante recordar este código si no quieren retirarse borrachos después de haber pagado una abultada cuenta).