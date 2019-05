Para muchos es "la cocinera de la casa", se arregla con lo que hay en la heladera, improvisa y aprovecha el producto. Como viajera empedernida recorre el mundo visitando mercados, restaurantes locales y pequeños cafés autóctonos de cada ciudad. Un día, en una ciudad que no recuerda y con el objetivo de no perder su relación profunda con la comida, se propuso registrar en un cuaderno todo lo que cocinaba. "Siempre cocinaba creando -continuó-, nunca con recetas, y condimentaba con lo que se me ocurría en el momento. No podía dejar de escribir a diario porque si lo hacía me olvidaba los detalles".