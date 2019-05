Cuando uno sale del país puede enumerar a muchos embajadores argentinos, como Messi, Borges, el Papa Francisco, pero también los dinosaurios son grandes embajadores nuestros. Quizás uno no lo sabe, por estar bombardeado de noticias de nuevos descubrimientos, pero no hay museo natural en el mundo que no tenga un ejemplar argentino exhibido. Nuestro país, junto a EEUU y Mongolia integran los países que más dinosaurios han sido descubiertos. Son la meca de la paleontología.