Política

El ajuste en el Presupuesto generó malestar en algunos Ministerios y hay quejas por las trabas en la gestión

En ciertos despachos de la Casa Rosada se cuestionó el último recorte, que disminuyó los fondos en un 2%. En paralelo, crece la preocupación por la parálisis que genera el caso Adorni

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Javier y Karina Milei en el palco del Congreso, durante el informe de gestión de Manuel Adorni (REUTERS/Mariana Nedelcu)
Javier y Karina Milei en el palco del Congreso, durante el informe de gestión de Manuel Adorni (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Las últimas reuniones importantes que tuvieron los integrantes del Gobierno se desarrollaron en un clima de fuerte tensión: el viernes último, cuando se juntó el Gabinete, hubo gritos, advertencias y recelos, mientras que el martes, en la mesa política, los protagonistas fueron las ausencias, las retiradas y las chicanas.

A pesar de los avances en la investigación por las denuncias sobre su patrimonio, Javier y Karina Milei continían respaldando a Manuel Adorni y reiteran que no lo van a apartar del cargo, como tímidamente sugieren algunos miembros de Poder Ejecutivo.

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Así lo ratificó el propio Presidente en el encuentro que encabezó a finales de la semana pasada, en el que también “cagó a pedos” a varios de sus ministros con palabras fuertes que la senadora Patricia Bullrich calificó como consecuencia de una “emocionalidad importante” que tiene el mandatario.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta también se retiró prematuramente de la mesa política por cuestiones de agenda, poco antes de que se conociera que finalmente la cúpula del oficialismo decidió impulsar la reforma electoral completa, con la eliminación de las PASO incluida, a pesar de que no cuenta, a priori, con los votos de sus aliados como para aprobarla.

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Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
Adorni sigue firme en el cargo

En esa oportunidad tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, que faltó así por primera vez a una reunión de este grupo de trabajo desde que fue creado, y tampoco envió a nadie en su lugar.

“¿No estuvo? Ah, es verdad. Qué raro, ¿qué le habrá pasado?“, bromeó otro de los integrantes de ese cuerpo, aunque tanto cerca de la secretaria general como del consultor habían aclarado que era porque ya tenía un compromiso asumido previamente.

La interna entre esos dos sectores también está demorando, según argumentaron a Infobae algunos de sus protagonistas, el avance de determinadas reformas, como la del Código Penal, que todavía no entró al Congreso.

En un principio, el Gobierno pretendía tratar un texto completamente nuevo que tenía 912 artículos, pero con la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia se optó por suspender ese plan para hacer una revisión más profunda y, mientras tanto, debatir solamente el endurecimiento de las penas para algunos delitos puntuales y la creación de otros.

Según sostuvo una de las personas interesadas en que la iniciativa prospere, ese paquete de medidas está frenado en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal Murphy, quien responde a Caputo.

De auerdo con esta versión, el asesor no está apurado en mandarlo a la Cámara de Diputados porque insiste en tratar el proyecto original, en el cual trabajó durante años un equipo de especalistas en la materia.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)

“El Presidente, el jefe de Gabinete y Karina Milei dijeron que debía mandarse la reforma completa. No está frenada, sino que se aguarda devolución del Ministerio de Justicia sobre la propuesta original, que es la que se definió mandar”, responden desde el ala caputista.

Por otra parte, también continúa el malestar por la situación judicial de Adorni, que según revelaron distintas fuentes, también está perjudicando el normal funcionamiento de la administración nacional.

“Enviamos un comunicado a Presidencia para ver si está bien y tardan una eternidad en responder, y cuando lo hacen ya es tarde. Ha pasado de salir con algo y que después nos pidan cambiar algún párrafo, cuando tuvieron días para revisarlo”, protestaron en uno de los Ministerios.

En este sentido, también señalaron que “no está habiendo una estrategia en conjunto para determinados anuncios”, por lo que muchas veces un área publica una decisión que luego queda opacada por otra medida.

Asimismo, en algunos despachos también cuestionan, aunque por lo bajo, el Decreto con el que Milei cambió el Presupuesto 2026 y recortó poco más de 2,5 billones de pesos de diferentes partidas.

La orden a los Ministerios de reducir el 2% de los gastos corrientes llegó hace aproximadamente un mes y medio, por lo que en ese tiempo los diferentes sectores debieron organizar cómo ajustarse.

Milei ordenó un nuevo ajuste y recortó el Presupuesto unos 2,5 billones de pesos
Milei ordenó un nuevo ajuste y recortó el Presupuesto unos 2,5 billones de pesos

“Lo que se hizo en muchos casos fue tomar el dinero que ya no iba a ingresar y ese faltante repartirlo entre todos los programas que están activos para que ninguno tuviera que cerrar, pero eso también implica que cada proyecto ahora tenga menos recursos”, lamentó un funcionario.

No ibstante, a partir de esta decisión, algunos planes sí se dieron de baja, como es el caso del de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, o el de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, de la cartera de Salud.

En el interior del oficialismo confían en que la llegada del Mundial de Futbol le dará un respiro al Ejecutivo, y ese es el espíritu que circula también en varias oficinas, donde esperan que pronto se ordenen las cosas en la Casa Rosada para poder retomar la gestión de forma más intensa.

Quienes piensan que esto se va a olvidar y que no es un problema porque no es un año electoral, se equivocan. Esto es el equivalenete a ‘la foto de Olivos’ de Alberto Fernández. Cuando se conoció esa imagen tampoco se votaba, pero después la gente no se lo perdonó y el tema siguió en la opinión pública”, sostuvo un ex referente libertario, actualmente alejado del partido.

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