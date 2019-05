"Estamos felices con haber inaugurado este ciclo de encuentros gastronómicos con Christophe a quien me había cruzado varias veces pero con quien no había tenido el placer de trabajar", contó Lucas Bustos quien en los próximos meses repetirá la experiencia con otros cocineros entre los cuales ya se mencionan los nombres de Germán Martitegui y Narda Lepes, aunque aún no están confirmado. Habrá que estar atentos a las novedades y pensar en una escapada mendocina, una provincia donde cada día, se come mejor.