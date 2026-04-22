Tips de ortografía: medio siglo de música punk, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del 50.º aniversario de la publicación, en abril de 1976, del primer álbum del grupo Ramones, que a menudo se considera como referencia del nacimiento del punk, se ofrecen algunas claves de redacción para las informaciones relacionadas.

El adjetivo y sustantivo punk , que procede de la voz inglesa con idéntica grafía, se escribe en redonda —⁠y así lo recoge el Diccionario de la lengua española ⁠—, pues se adecua a la fonética y la ortografía españolas. En español, se lee como se escribe (/ púnk/) .

La voz punk alude al movimiento musical, pero también a lo relativo a él y a sus seguidores . La obra académica citada recoge como sinónimo punki , que se pronuncia / púnki/ y se usa en España. En Perú también se utiliza punkeke con las dos últimas acepciones , según indica el Diccionario de americanismos .

Como nombres comunes, las denominaciones de los géneros y estilos musicales se escriben con minúsculas , como señala la Ortografía de la lengua española .

A diferencia de lo que ocurre con el término punk , rock se marca en cursiva como extranjerismo no adaptado. Por ello, en caso de utilizar la denominación «punk rock » , lo recomendable es mantener punk en redonda (siempre que se pronuncie en español) y rock en cursiva , como en el siguiente ejemplo: «El año cero del punk rock ».

Aunque lo aconsejable es escribir «punk rock » en dos palabras, se ve a veces con guion intermedio. Si se opta por ello, se aconseja resaltar también solo rock : «El retorno del punk -⁠rock ».

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda para punk el plural punks , aunque tiende a usarse como invariable por influencia del inglés. Así, en «Había crecido, como la mayoría de los punk americanos, alrededor de la revista Mad », habría sido mejor escribir punks . Por otro lado, el plural de punki es punkis .

Como señala el Diccionario panhispánico de dudas , el ordinal correspondiente al número 50 es quincuagésimo , no cincuentésimo ni cincuentavo . Puede leerse como ordinal y también como cardinal ( cincuenta ) y se abrevia con números arábigos, punto y letra volada ( 50.º ) o con números romanos ( L ).

Al ser un aniversario, también es posible usar el término cincuentenario para referirse a esta conmemoración.

Según la ortografía académica, los títulos de obras de creación , como los discos, se escriben en cursiva y con mayúscula en la primera palabra (y en los nombres propios). Cabe recordar, sin embargo, que, en caso de citar un título en otra lengua, es posible atenerse a las reglas al respecto de la lengua original.

Los nombres de canciones siguen la misma norma en cuanto a las mayúsculas y se escriben en cursiva o entre comillas si se citan solos y entre comillas si van acompañados del título del disco. Así, se escribe «Su primer disco comenzaba con Blitzkrieg bop / “Blitzkrieg bop”» y «Su primer disco, llamado también Ramones , comenzaba con “Blitzkrieg bop”».

Los nombres de los grupos musicales que no contienen elementos plurales suelen concordar en singular («Black Flag se hizo célebre dentro del punk por su defensa incansable de esa autonomía creativa»). Sin embargo, si hay algo que indique de forma evidente pluralidad en español , como el artículo ( los , las ), la concordancia se hace en plural , como en «Los Ramones irrumpieron en la escena musical de Nueva York y arrasaron» o «Las Dishrags eran adolescentes, pero compartieron escenario con las formaciones punks más legendarias».

Por otro lado, si el nombre de un grupo musical incluye el artículo en otra lengua, es posible mantenerlo en ella o traducirlo y en ese caso va en minúscula ( The Clash o los Clash ).

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.