Una mujer de 26 años se despierta con un piercing en el pulmón: “No me volvería a hacer uno”

La paciente tenía una tos muy persistente. (Montaje de Infobae)

Despertar cada día con una tos persistente llevó a Mónica Deyanira Cabrera Barajas, una joven mexicana de 26 años, a enfrentarse a un diagnóstico insólito y alarmante. Tras casi un mes de síntomas ininterrumpidos, Mónica acudió al hospital en busca de respuestas, sin sospechar la verdadera causa de su malestar. Lo que parecía una afección respiratoria común terminó revelando una situación de riesgo extremo: un accesorio de su piercing nasal había quedado alojado en su pulmón.

La joven relató que en ningún momento pensó que el adorno ausente de su tabique nasal pudiera estar vinculado con su salud. “Me di cuenta de que me faltaba el accesorio del tabique nasal, pero nunca pensé que pudiera haberlo tragado o inhalado”, explicó. Su única hipótesis, compartida con el neumólogo, era que probablemente el accesorio se soltó mientras dormía y lo inhaló accidentalmente. El desconcierto inicial se transformó en angustia al conocer los resultados de la radiografía: los médicos hallaron el pequeño trozo de metal incrustado en el pulmón, a tan solo 0,5 milímetros de la aorta.

La gravedad del hallazgo movilizó al equipo médico a realizar una cirugía de emergencia. Aunque el procedimiento estaba previsto para durar apenas 20 minutos, la situación se complicó: “Estuve sentada en la mesa de operaciones durante una hora y veinte minutos, pero no se pudo extraer porque ya estaba fijado en mi cuerpo”, relató Mónica. La intervención se prolongó mucho más de lo esperado y, en esa primera instancia, el objeto no pudo ser retirado. La joven permaneció bajo observación, consciente del peligro latente: una perforación en el pulmón o la aorta podría haber resultado mortal.

El peligro oculto de los accesorios corporales

La experiencia de Mónica pone en evidencia los riesgos que pueden acarrear los piercings y otros accesorios corporales, especialmente cuando se trata de piezas pequeñas y desmontables. El caso ilustra cómo un incidente aparentemente menor, como la pérdida de un adorno durante el sueño, puede derivar en complicaciones médicas de gravedad. En este caso, el accesorio quedó alojado en una zona crítica, poniendo en peligro la vida de la paciente y requiriendo procedimientos quirúrgicos complejos.

Meghan Black posó junto a su hija de 9 años y los comentarios fueron letales (TikTok megz_nichole217)

Los médicos finalmente lograron extraer el objeto en una segunda intervención, de mayor complejidad. Según los especialistas, si el accesorio hubiera perforado el pulmón o la aorta, las consecuencias habrían sido fatales. Este tipo de situaciones subraya la importancia de prestar atención a los síntomas persistentes y de no subestimar la pérdida o desplazamiento de elementos corporales, sobre todo si se presentan molestias respiratorias o tos que no cede con el paso de los días.

Reflexiones y advertencias en estos casos

Tras superar el episodio, Mónica compartió su reflexión sobre los riesgos de los piercings: “Me encantan los piercings y le tenía mucho cariño al que tengo en la nariz, pero después de esta terrible experiencia, no me volvería a hacer uno”. Su testimonio sirve de advertencia para quienes utilizan este tipo de accesorios, recordando que tanto la higiene como la revisión periódica de los elementos son esenciales para evitar incidentes peligrosos.

Los consejos de los profesionales en el uso del piercing (BMS)

El caso de Mónica Deyanira Cabrera Barajas deja en evidencia que los objetos pequeños y aparentemente inofensivos pueden convertirse en amenazas graves para la salud si ingresan accidentalmente al organismo. La atención médica oportuna fue clave para evitar consecuencias irreversibles. Tanto médicos como usuarios coinciden en la necesidad de extremar los cuidados y de consultar rápidamente ante síntomas inusuales o persistentes relacionados con accesorios corporales.