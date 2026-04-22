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Caso Teotihuacán: la planeación del ataque habría iniciado en febrero, según reservación de hotel

La planeación logística incluyó visitas previas a la zona arqueológica y la inversión de más de 50 mil pesos en hospedaje, armas y municiones

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Imagen oscura de la Pirámide del Sol en Teotihuacán, con conos rojos y cinta amarilla de "PELIGRO" en el suelo. Se aprecian figuras borrosas superpuestas en el cielo
Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar el caso. (Jesús Avilés / Infobae México)

Julio César Jasso Ramírez habría iniciado la planeación del ataque en Teotihuacán desde febrero de 2026, cuando realizó la reservación del hotel en el que se hospedó los días previos a la agresión.

Según la información, el agresor concretó su estancia en Hotel Villa Meztli con semanas de anticipación, lo que permitió a las autoridades reconstruir parte de la logística y el nivel de premeditación detrás de los hechos que dejaron una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas.

El hospedaje y la logística previa al ataque

De acuerdo con mensajes revelados por Telediario, la reservación en el Hotel Villa Meztli se formalizó mediante mensajes de WhatsApp enviados por Jasso Ramírez el 17 de febrero de 2026.

Distancia entre la zona arqueológica y el hotel reservado por el agresor. (Google Maps/Captura de pantalla)
Distancia entre la zona arqueológica y el hotel reservado por el agresor. (Google Maps/Captura de pantalla)

En la comunicación, el agresor preguntó si había habitaciones disponibles para una persona durante cerca de doce días en abril. El hotel confirmó la disponibilidad de una habitación individual y detalló que el costo sería de 600 pesos por noche, con un precio especial de 7,800 pesos por la estancia completa.

El 19 de febrero, Jasso Ramírez realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero. La reservación quedó a nombre de Julio César Ramírez, con la instrucción de liquidar el resto al ingresar.

Durante el intercambio, el agresor solicitó detalles sobre la ubicación del hotel, la distancia exacta a la “Ciudad Sagrada” y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica de Teotihuacán.

El 1 de abril, Jasso Ramírez confirmó vía mensaje que llegaría en una semana y que terminaría de pagar el resto de la reservación al ingresar. Finalmente, el 8 de abril, se presentó en el hotel y ocupó la habitación número 18, ubicada en el primer piso.

Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Tropas de la Guardia Nacional patrullan las pirámides de Teotihuacán, que permanecieron cerradas un día después de que un hombre armado abriera fuego contra turistas en el sitio arqueológico a las afueras de la Ciudad de México, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Jasso Ramírez realizó visitas previas a la zona arqueológica para conocer el terreno. El secretario de Seguridad estatal señaló que el agresor llegó a la zona en un vehículo solicitado a través de una plataforma digital y que el vehículo fue asegurado por la autoridad ministerial.

El gasto en hospedaje y logística formó parte de una inversión mayor: las autoridades estimaron que Jasso Ramírez erogó más de 41 mil pesos en armamento, incluido un revólver calibre .38 y una navaja, además de otros 10 mil pesos en municiones.

El día del ataque

Infografía que muestra al agresor Julio César Jasso Ramírez con rostro censurado, detalles de la planeación y ejecución del ataque en Teotihuacán.
La infografía detalla la planeación del ataque en Teotihuacán por Julio César Jasso Ramírez, revelando reservas de hotel anticipadas y visitas previas al sitio, que culminaron en la muerte de un turista canadiense y 13 heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana del 20 de abril, Jasso Ramírez salió del hotel y recorrió aproximadamente cinco kilómetros rumbo a la zona arqueológica de Teotihuacán. El trayecto, estimado en 15 minutos, culminó cuando ingresó al sitio turístico y abrió fuego contra los visitantes.

El saldo fue de una turista canadiense fallecida, 13 personas lesionadas y el propio agresor muerto en el lugar, según el reporte oficial. Para la noche del martes, cinco personas continuaban hospitalizadas.

Tras los hechos, la habitación utilizada fue asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que colocó sellos en puertas y ventanas para preservar los indicios. Peritos continúan realizando diligencias para reconstruir con mayor precisión la planeación y ejecución del ataque.

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