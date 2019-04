Se estima que la proporción a nivel nacional de los NNAPES – niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados o referentes adultos privados de libertad-, es de 1,2%, obteniendo en el 2018 un número aproximado de 146.112. Sin embargo, de acuerdo a Ianina Tuñón, coordinadora del estudio, la cifra no debe ser subestimada dado que una proporción de niños producto de encarcelamiento paterno, ya no residen en sus hogares de origen, o el familiar encarcelado no es un miembro del hogar. "Creemos que son muchos más, esto apenas es una aproximación", aseguró Tuñón.