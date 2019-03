Y habla en plural porque este proyecto no lo hizo sola. Según sus propias palabras, es un "emprendimiento familiar". "Mi papá desde el año 79 tenía un local de sillones y con la crisis del 2001 tuvo que cerrar. Empezamos vendiendo las telas que él tenía en un local de San Fernando porque se fundió. Con eso pudimos juntar un poco de plata y alquilar un local muy chiquitito en Acasusso. Mientras, yo trabajaba en Mercado Libre y estudiaba Psicología. Fue de casualidad, no es que estudiamos diseño o nos formamos para armar esta empresa. Entonces, con eso arrancamos y mi mamá me dice un día: '¿Por qué no publicás sillones por Internet?' y yo le contesté : '¿Quién te va a comprar sillones por internet?'. En aquella época, no existía ni la categoría de 'sillones' en Mercado Libre", relata.