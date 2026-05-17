Colombia

Gobierno Petro presenta retrasos en el pago para el Metro de la 80 en Medellín: solo ha girado $85.000 millones de $497.630 en 2025

El proyecto de infraestructura avanza con respaldo de financiación bancaria mientras se mantiene la expectativa por la normalización de los aportes pactados entre la Nación y el Distrito

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Las obras del Metro de la 80 avanzan en varios puntos de Medellín, incluyendo frentes de construcción de estaciones, viaductos y adecuaciones de infraestructura urbana. - crédito Alcaldía de Medellín
Las obras del Metro de la 80 avanzan en varios puntos de Medellín, incluyendo frentes de construcción de estaciones, viaductos y adecuaciones de infraestructura urbana. - crédito Alcaldía de Medellín

El Gobierno del presidente Gustavo Petro registra retrasos en los desembolsos correspondientes a su participación en la financiación del Metro de la 80 en Medellín, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la movilidad del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información publicada por el diario El Colombiano, de los $497.630 millones que la Nación debía girar en 2025, hasta el momento solo se han consignado cerca de $85.000 millones.

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El mismo reporte señala que, de los $512.558 millones programados dentro de las vigencias futuras de este año, no se ha realizado ningún desembolso adicional.

Metro de Medellín confirma presión en el flujo de recursos

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que el avance del proyecto ha sido posible gracias a la utilización de créditos contratados con la banca local, aunque advirtió que estos recursos dependen del respaldo de los giros de la Nación.

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Según lo citado por el medio, el funcionario indicó que aún están pendientes aproximadamente $412.000 millones correspondientes a la vigencia 2025, además de recursos previstos para 2026.

Elejalde también explicó que el esquema financiero del proyecto requiere que los desembolsos se realicen conforme a lo programado para evitar afectaciones en la estructura de financiación.

“El Metro de la 80 ha podido seguir avanzando por esos créditos, pero estos tienen que ser respaldados por los desembolsos de las vigencias futuras para poder seguir adelante”, señaló el gerente.

Billetes de Colombia
El esquema de financiación del proyecto enfrenta retrasos en los giros de la Nación, lo que ha generado ajustes en el manejo de los recursos y el uso de créditos para sostener la ejecución. - crédito Colprensa - Juan Páez

Interpretación de los plazos de pago por parte del Gobierno Nacional

De acuerdo con el reporte del medio, en las conversaciones entre el Metro de Medellín y el Ministerio de Hacienda se ha planteado una diferencia de interpretación sobre los plazos para el giro de los recursos.

La Nación sostiene que los pagos correspondientes a 2025 podrían ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026, con base en disposiciones del Presupuesto General de la Nación.

Esta interpretación ha sido señalada por el Metro como un elemento que genera incertidumbre en la planeación financiera del proyecto, especialmente por el impacto en los créditos adquiridos.

Avance de obra pese a los retrasos en los desembolsos

Pese a las dificultades en el flujo de recursos, la ejecución del Metro de la 80 continúa su desarrollo. Según el diario, durante los primeros cinco meses de 2025 la obra registró un avance cercano al 8% adicional.

Con corte a mayo, el proyecto se aproxima a un avance total del 50%, frente al 42% reportado al cierre de 2025, según la información del Metro de Medellín.

El avance se ha sostenido gracias a la continuidad de los frentes de obra activos y al respaldo de mecanismos de financiación alternos mientras se normalizan los desembolsos.

El alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional para garantizar la continuidad del proyecto. - crédito Alcaldía de Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional para garantizar la continuidad del proyecto. - crédito Alcaldía de Medellín

Posición de la Alcaldía de Medellín sobre la financiación

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha señalado que el esquema de financiación del Metro de la 80 establece que la Nación aporta el 70% de los recursos, mientras el Distrito de Medellín asume el 30% restante.

Según información citada por el medio Valora Analitik, el mandatario local aseguró que para 2025 el Gobierno debía transferir cerca de $497.000 millones, pero hasta ahora solo se han desembolsado alrededor de $80.000 a $85.000 millones.

De acuerdo con estas cifras, quedarían pendientes más de $410.000 millones correspondientes a la vigencia actual.

La administración distrital ha indicado que el proyecto ha seguido avanzando gracias al uso de recursos propios y líneas de crédito.

Características del Metro de la 80

El Metro de la 80 es un proyecto de transporte masivo que tendrá una longitud de 13,25 kilómetros y conectará el norte y el sur de Medellín.

El trazado iniciará en la estación Caribe y llegará hasta Aguacatala, atravesando corredores estratégicos como la Transversal 73, la calle 65, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y la avenida 80.

El sistema contará con 17 estaciones y permitirá recorrer el trayecto completo en aproximadamente 32 minutos, integrándose con el sistema Metro y la red de transporte del Valle de Aburrá.

El Metro de la 80 continúa su desarrollo como un sistema de transporte clave para la ciudad, con obras que buscan integrar el occidente de Medellín con la red Metro. - Crédito: @metrodemedellin
El Metro de la 80 continúa su desarrollo como un sistema de transporte clave para la ciudad, con obras que buscan integrar el occidente de Medellín con la red Metro. - Crédito: @metrodemedellin

Inversión total y cronograma del proyecto

La inversión total del proyecto asciende a $3,67 billones, financiados entre la Nación y el Distrito de Medellín.

  • Nación: $2,59 billones (70%)
  • Distrito de Medellín: $1,08 billones (30%)

El cronograma contempla cuatro fases: preconstrucción, construcción, puesta en marcha y etapa de garantía del servicio. La entrada en operación está proyectada para el año 2028.

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