La infidelidad no es gratuita. Si tanto la desigualdad como la paridad en el manejo del dinero lleva en muchos casos a ocultar gastos o a mentir para no generar problemas, existen otras situaciones especiales en los que la mentira encubre deslealtades vinculares, no sólo monetarias. La “doble vida” no es gratuita, exige atención, cubrir las demandas afectivas y económicas, originalidad para inventar excusas y una cuota enorme de alerta para no despertar sospechas. El cuidado insta a hacer gastos en efectivo por temor a que sean descubiertos en los resúmenes de tarjeta, a reducir los aportes al vínculo “legal” (a menos que se tenga mucho dinero), o a endeudarse con créditos o con los amigos compinches.