"He disfrutado terriblemente mis embarazos. He engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada porque los disfruté. Después sí me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar. Por eso mis hijos se llevan tres años: me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar. Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada", detalló en el programa de Andy Kusnetzoff.