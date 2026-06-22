Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 22 al viernes 26 de junio: la muerte de uno de sus personajes pondrá patas arriba la fábrica

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana del 22 al 26 de junio llega cargada de emociones fuertes a Sueños de libertad. La serie de Antena 3 dará un giro inesperado con la muerte de un personaje clave, un suceso que cambiará por completo el rumbo de la historia y pondrá a varios protagonistas contra las cuerdas. Además de esta tragedia, las tensiones familiares, las traiciones y los conflictos sentimentales seguirán marcando la vida en la colonia.

Episodio 587 de lunes 22 de junio

La situación económica de La Industrial se encuentra en un momento límite y los de la Reina hacen todo lo posible por encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. La posible venta de la empresa genera nuevas tensiones, especialmente cuando Brossard se muestra dispuesto a negociar, una decisión que provoca el rechazo de Tasio.

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Al mismo tiempo, Gabriel empieza a sospechar de los movimientos alrededor de la fábrica y busca la manera de impedir que sus planes de venganza se vean perjudicados. Beatriz se convierte en su principal apoyo mientras continúa preparando nuevos ataques contra Begoña.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el ámbito personal, Claudia estalla contra Paula por sus últimas decisiones y, junto a Fina, exige a Tasio que asuma las consecuencias de sus actos. Por otro lado, Valentina decide poner punto final a su historia con Andrés, convencida de que no puede continuar con la relación, aunque él insiste en que seguirá esperándola.

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La jornada también trae una gran noticia para la familia Salazar: la autopsia del padre de Luz no señala a Nieves y su salida de prisión ya es una realidad, permitiendo su esperado regreso a casa.

Episodio 588 del martes 23 de junio

Gabriel da un paso más en su estrategia y utiliza los sentimientos y la vulnerabilidad de Tasio para intentar que sabotee la venta de La Industrial. Padre e hijo protagonizan un fuerte enfrentamiento que reabre heridas del pasado todavía sin cerrar.

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Mientras tanto, Nieves vuelve a la colonia después de haber recuperado la libertad. Lejos de esconderse por las habladurías, decide enfrentarse a quienes han puesto en duda su inocencia, entre ellos Don Agustín.

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En otro frente, la relación entre Claudia y Paula continúa deteriorándose, aunque la primera intenta que Miguel pueda reconciliarse con su madre. Además, Tasio recibe una carta de Carmen cuyo contenido lo deja completamente abatido.

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Por su parte, Cloe confiesa a Marta que sus sentimientos hacia ella siguen intactos y reconoce que le resulta imposible mantener una amistad normal. El día termina con un nuevo motivo de preocupación para Gabriel al descubrir que Begoña ha pasado tiempo con Eduardo.

Episodio 589 del miércoles 24 de junio

Las consecuencias de las maniobras de Beatriz comienzan a hacerse notar. Tras manipular el coche de Eduardo, consigue alimentar los rumores sobre una supuesta relación entre él y Begoña, provocando una gran discusión entre ella y Gabriel.

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La tensión también alcanza a Marta y Fina, ya que la empresaria siente que su pareja no está apoyándola en un momento en el que la supervivencia de la fábrica está en peligro. Sin embargo, Fina le explica las verdaderas razones que han condicionado su comportamiento.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Cloe consigue una información que puede resultar decisiva para salvar La Industrial, aunque los problemas provocados por Tasio ponen en riesgo la operación. Además, Miguel sorprende a todos al dar un importante paso hacia la reconciliación con su madre.

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Episodio 590 del jueves 25 de junio

El episodio más impactante de la semana llega con el fallecimiento de Antoine Brossard. El empresario sufre un ataque al corazón durante un momento de máxima tensión y, pese a los intentos de Andrés por ayudarle, acaba perdiendo la vida.

La tragedia deja a los de la Reina en estado de shock y abre un nuevo escenario para el futuro de la empresa, que podría quedar ahora en manos de Hugo Brossard.

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Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sin embargo, el golpe más duro llega para Tasio, que descubre horrorizado que, durante su noche de excesos, se llevó sin querer el pastillero que Brossard necesitaba constantemente para su tratamiento. Este hallazgo podría convertirlo en una pieza clave de la investigación.

Además, Pablo protagoniza un enfrentamiento público con Don Agustín, mientras que Claudia y Paula intentan resolver sus diferencias. Por otro lado, Begoña descubre los rumores que circulan sobre su relación con Eduardo y sufre una nueva crisis con Gabriel.

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Episodio 591 viernes 26 de junio

Después de la inesperada muerte de Brossard, la Guardia Civil inicia las investigaciones para esclarecer lo sucedido. La aparición del pastillero perdido puede ser determinante para conocer toda la verdad y podría tener graves consecuencias para Tasio.

Mientras tanto, Nieves propone organizar una comida familiar para celebrar su regreso y recuperar el tiempo perdido con los suyos, aunque la presencia de Salva podría generar nuevas tensiones

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno sentimental, Miguel continúa negando que sienta algo especial por Claudia, pero sus actos parecen decir lo contrario. El médico termina dando un paso adelante y sorprende a la joven con un gesto cargado de significado.

Por otro lado, Beatriz continúa moviendo los hilos desde la sombra y llega incluso a sospechar que Gabriel podría estar relacionado con la muerte de Brossard, mientras sigue manipulando a Begoña. Con tantos secretos todavía ocultos, la colonia se prepara para una nueva etapa marcada por la incertidumbre y las consecuencias de una pérdida que cambiará todo.