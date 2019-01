Según la autora del libro, la energía debe fluir libremente. Por eso es importante que no existan obstáculos innecesarios para ello. "Hay cosas y adornos que no utilizamos. Esto genera que la energía se acumule y no haya movimiento. Lo primero es deshacerse de ese desorden y poner algunas gemas, piedras en esos rincones para limpiar lo viejo y recibir lo nuevo", dijo la especialista Nobre.