Siguiendo su recorrida de street style, no le teme a los colores estridentes. Por las calles de Uruguay, la actriz retrató para su cuenta de Instagram uno de sus looks más llamativos para los últimos días del 2018: un total look en amarillo. Con el sombrero -que repitió para el outfit de Año Nuevo- y una bandolera cilíndrica, eligió relucir la tendencia del vestido midi con las mangas acampanadas y el escote off shoulders. Para completarlo, unas sandalias bajas también en color amarillo y suela.