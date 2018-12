—Sí, ahí sí tuve una duda por primera vez en la adolescencia y fue si realmente estaba capacitado para producir humor. No tenía dudas respecto del dibujo porque dibujaba, iba diseñando mis personajes, pero no sabía si podía producir humor. Ahí sí tuve alguna duda, de hecho empecé a estudiar diseño gráfico, rápidamente me di cuenta que todas mis entregas eran dibujadas y tenían humor y ahí me metí en la escuela de Carlos Garaycochea ya habiendo pasado por una previa que fue sentarme a ver si podía hacer un chiste. Me acuerdo una noche que me quedé hasta que salió el sol, saqué un montón de ideas para mi incipiente tranquilidad y me puse a dibujarlas. Con un montón de dibujos lo fui a ver a Garaycochea que me puso directamente en segundo año, hice ese segundo año, un poquito de tercero y ya estaba laburando en los medios. Arranqué temprano.