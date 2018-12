Wolder Helling señaló que incluso los conflictos no resueltos se traspasan de generación en generación. "Las situaciones no aceptadas o no acabadas provocan un alto estrés en los miembros contemporáneos que están viviendo el evento y, a su vez, hay generaciones por debajo que canalizan por ejemplo a través de la elección de una profesión lo que ocurrió, como si para el inconsciente el tiempo no existiera y lo que yo haga hoy es como si lo estuviera haciendo 100 años atrás", explicó la especialista, quien resumió los beneficios de esta técnica que se sustenta en la nueva medicina germánica, desarrollada por el médico alemán Ryke Geerd Hamer a principios de los 80: "Aumentar el bienestar en la vida, la capacidad de reconocer cuáles son las historias que ocurrieron para llegar a los resultados actuales. También permite finalizar ciclos de los que muchas veces no podemos o no queremos salir, aunque a veces esté muy claro lo que hay que hacer, por ejemplo salirse de una pareja tóxica, pero se asume el costo que tiene mantenerse en una relación o en una situación que no tiene coherencia con lo que el corazón desea, y eso genera un estrés emocional".