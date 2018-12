Para la neuróloga argentina Mónica Diez, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, en el ámbito laboral no hay una buena recepción de la cefalea. "El dolor de cabeza es muchas veces menospreciado y el paciente no suele contar lo que le pasa en su lugar de trabajo, ya que de antemano piensa que no le van a creer", dijo la especialista. Además, según la experta, al ser una enfermedad crónica no tiene cura, pero sí se puede prevenir y bajar la frecuencia de los ataques para lograr una mejor calidad de vida en pos de un bienestar.