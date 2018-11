De los demás cepajes que hacen ruido, el cabernet franc está de moda y su potencial aún es un enigma, aunque ya es responsable de algunos de los mejores tintos nacionales. El bonarda sigue siendo la segunda uva tinta más plantada (después del Malbec) y con la ventaja de no ser una variedad conocida en el mundo, y el cabernet sauvignon (el rey de los tintos) es sin dudas el as bajo la manga de muchas bodegas. Porque combinan la tradición y las cepas viejas, sumado a un mejor know how en viñedos y bodega. Los tannat del NOA y los pinot noir de Patagonia vienen avanzando a paso firme, lento pero sostenido; el merlot amaga con recuperar su lugar perdido y el syrah clama por más protagonismo de la mano de los sanjuaninos. Por suerte la lista de variedades es mucho más amplia, y el renacimiento de la Criolla así lo demuestra, una uva autóctona que siempre se utilizó para los vinos de mesa, peor que bien elaborada da vinos sorprendentes, ideales para servir refrescados.