En cuanto a la educación, no fue nada fácil encontrar un colegio que sepa y entienda de la problemática: "Es importante que las instituciones educativas se informen sobre cada discapacidad, no que sean colegios que incluyen por incluir y listo, lo digo por experiencia propia; hay muchos que no están preparados para afrontar algo así y lo único que necesita el chico es el cariño de los grandes, el afecto, el amor".