-Lo que hace es iluminar o tener faros que iluminen para otras organizaciones. Tenemos el premio a la gran empresa, a la pyme, a la ONG e incorporamos por primer año al sector público. Les hacemos preguntas básicas, todo a través de la web. Algo simple que no le lleve mucho tiempo con el objetivo de querer saber cuántas mujeres en lugares de decisión tienen, cuántas personas con discapacidad. Y también para que se empiecen a revisar a sí mismos porque no hay estadísticas, no es normal que las organizaciones tengan este tipo de estadísticas y menos los países, también queremos que lo empiecen a considerar porque a medida que se pueden medir se puede gestionar y necesitamos que se gestione que se vea el avance y la evolución.