La fortuna de Elon Musk supera por casi 9 veces la del hombre más rico de México

Elon Musk alcanzó una fortuna de 1.1 billones de dólares tras la histórica salida a bolsa de SpaceX.

La riqueza de Elon Musk alcanzó una dimensión sin precedentes el pasado viernes. Gracias al debut bursátil de SpaceX, el empresario se convirtió en el primer billonario —o “trillionaire” en inglés— de la historia moderna, al acumular una fortuna estimada en 1.1 billones de dólares, de acuerdo con cálculos de Forbes.

La cifra no solo lo consolida como la persona más rica del planeta, sino que también permite dimensionar la enorme distancia que existe entre Musk y otros magnates globales. Por ejemplo, su patrimonio es 8.6 veces superior al de Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico de México, cuya fortuna se ubica en alrededor de 127 mil millones de dólares, según el ranking en tiempo real de Forbes.

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En términos simples, la diferencia entre ambos supera los 973 mil millones de dólares, una cantidad que por sí sola colocaría a Musk entre las mayores economías corporativas del mundo.

El ascenso del primer billonario de la historia

El salto histórico en la fortuna de Musk ocurrió tras la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, que comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio. La operación elevó la valuación de la empresa por encima de los 2 billones de dólares y disparó la riqueza personal de su fundador hasta los 1.1 billones.

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Nacido en 1971 en Pretoria, Musk emigró primero a Canadá y posteriormente a Estados Unidos. Su carrera empresarial comenzó con empresas de software e internet, pero alcanzó notoriedad mundial tras participar en la creación de PayPal.

La fortuna de Musk es casi nueve veces superior a la del empresario mexicano más acaudalado. (Foto AP/Matt Rourke, archivo)

Posteriormente construyó un imperio tecnológico basado en compañías como Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink y The Boring Company.

Su vida personal también ha estado bajo constante escrutinio público debido a sus relaciones sentimentales, sus numerosos hijos y su intensa actividad en redes sociales, especialmente desde que adquirió la plataforma X, antes conocida como Twitter.

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Actualmente, más del 70% de su riqueza está vinculada a SpaceX y sus negocios relacionados con inteligencia artificial y servicios satelitales.

Carlos Slim: el gigante mexicano de las telecomunicaciones

Del otro lado se encuentra Carlos Slim Helú, quien durante años fue considerado la persona más rica del mundo y sigue siendo el empresario más acaudalado de México y América Latina.

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Nacido en la Ciudad de México en 1940, Slim construyó su fortuna mediante adquisiciones estratégicas y una fuerte expansión empresarial.

Carlos Slim Helú mantiene el título del hombre más rico de México con una riqueza estimada en 127 mil millones de dólares. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Su principal fuente de riqueza proviene de América Móvil, matriz de marcas como Telcel y Claro, además de participaciones en sectores como construcción, infraestructura, energía, minería, comercio y servicios financieros.

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A diferencia de Musk, cuya fortuna depende en gran medida de empresas tecnológicas con altas valuaciones de mercado, Slim edificó un conglomerado basado en negocios tradicionales con ingresos recurrentes y presencia consolidada en América Latina.

Además de su actividad empresarial, el mexicano ha desarrollado una importante labor filantrópica a través de la Fundación Carlos Slim, enfocada en salud, educación y desarrollo social.

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Dos imperios, dos modelos de riqueza

Aunque ambos aparecen entre las personas más ricas del planeta, sus trayectorias reflejan modelos empresariales muy distintos.

Slim representa la generación de empresarios que construyeron fortunas mediante telecomunicaciones, infraestructura y activos físicos. Musk, en cambio, encarna la nueva era tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial, la exploración espacial, la movilidad eléctrica y los mercados financieros.

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Slim y Musk representan dos modelos distintos de construcción de riqueza: telecomunicaciones y tecnología de frontera. Crédito: Reuters

La comparación también ilustra cómo han cambiado las escalas de riqueza en el siglo XXI.

Con una fortuna de 127 mil millones de dólares, Slim continúa siendo uno de los empresarios más ricos e influyentes del mundo. Sin embargo, el crecimiento explosivo de las compañías de Musk ha llevado la acumulación de riqueza a niveles nunca antes vistos.

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Hoy, la fortuna del fundador de Tesla y SpaceX no sólo supera a la del empresario mexicano: equivale a casi nueve veces todo el patrimonio de quien durante años ha sido el símbolo de la riqueza latinoamericana.