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Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Después del gol que marcó el delantero colombo-mexicano en el debut del Mundial 2026, se recordaron los momentos en los cuales estuvo cerca de vestir la camiseta “Tricolor”

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Julián Quiñones anotó uno de los dos goles para la selección mexicana en su debut mundialista en el estadio Azteca ante Qatar-crédito Hannah Mckay/REUTERS
Julián Quiñones anotó uno de los dos goles para la selección mexicana en su debut mundialista en el estadio Azteca ante Qatar-crédito Hannah Mckay/REUTERS

El 11 de junio de 2026, el Mundial de Norteamérica 2026 comenzó con la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica.

En el triunfo de la “Tri” dirigida por Javier “El Vasco” Aguirre, contó con el gol del delantero colombo-mexicano Julián Quiñones, actual jugador del Al-Qadisiah de Arabia Saudita, y la polémica se reavivó por la cercanía que tuvo en su momento con la “Tricolor”.

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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que Julián Quiñones eligió representar a México-crédito Luisa González/REUTERS
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que Julián Quiñones eligió representar a México-crédito Luisa González/REUTERS

En este contexto, el 13 de junio de 2026, el periodista René Whedeking, de Win Sports, habló sobre la cercanía que tuvo el goleador con la selección nacional, y allí reveló que Lorenzo sí lo tuvo en cuenta para alguna convocatoria con la selección Colombia, pero que finalmente el mismo futbolista decidió representar a México:

“Julián Quiñones estuvo en consideración. El técnico, personalmente, lo llamó y lo convocó. Inicialmente, él aceptó, pero después se comunicó y expresó que prefería jugar con la selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo. La decisión de Julián Quiñones fue personal: eligió representar a México. Esa decisión debe respetarse".

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En el caso del defensor colombo-español Christian Mosquera, jugador del Arsenal de Inglaterra, y que finalmente decidió representar a la “Roja” dirigida por Luis de la Fuente:

“Lo mismo sucedió con el jugador Mosquera. La selección de España mostró interés, aunque finalmente no fue convocado. En ese proceso, Amaranto Perea conversó con él y el jugador manifestó claramente: “Mi sueño es jugar con la selección española”. Es entendible, ya que nació, creció y se formó allá.

Y añadió: “En ambos casos, el cuerpo técnico realizó el acompañamiento y el pedido correspondiente. La ausencia de estos jugadores se debe única y exclusivamente a su decisión personal, que debe ser respetada”.

La ilusión de Ramón Jesurún en la séptima participación de la selección Colombia en los Mundiales

Win Sports mencionó como antecedente a Cristhian Mosquera, un juvenil vinculado a Colombia-crédito Luisa González/REUTERS
Win Sports mencionó como antecedente a Cristhian Mosquera, un juvenil vinculado a Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

En la misma charla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la dificultad de la competencia y reconoció la preparación de los equipos rivales, así como la importancia del trabajo emocional y físico realizado por el grupo.

“Creo que a eso vinimos: a jugar el octavo partido. Algunos dicen que, por lo menos, debemos ganar el séptimo. Esto forma parte de un plan. El Mundial es un torneo muy exigente. Los primeros partidos han dejado claro que será muy difícil. Hay equipos muy bien preparados. Lo que hizo Estados Unidos anoche fue sorprendente. Nosotros seguimos enfocados en lo nuestro. La selección está muy bien y el grupo, desde el punto de vista emocional, es fuerte. Los entrenamientos han sido excelentes y, hasta el momento, todo marcha muy bien”.

Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026, estuvo en los planes de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Quería venir”

Después del gol del atacante de Al-Qadisiyah FC de Arabia Saudita, se mencionó el interés de la Tricolor en contar con él-crédito @ESPNColombia/X

El 11 de junio de 2026, el periodista Luis Arturo Henao dijo en el programa ESPN Mundial que Lorenzo buscó incorporar a Quiñones a la Selección Colombia.

“Lorenzo lo llamó, yo hablé con él y pregunté en la Federación Colombiana de Fútbol un día, y me dijeron que él quería venir y la balanza se inclinó hacia el tema familiar, y de que en nuestro país nunca se le prestó la atención, por este motivo, el jugador decidió representar a la selección mexicana”.

Henao agregó en ESPN Mundial que el entrenador argentino “sí lo quería, lo llamó, le insistió y lo tenía en sus planes, por lo cual se lamentó no contar con él”. También precisó que Quiñones jugó con Colombia en la categoría Sub-20 en 2017 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero que nunca debutó en un club colombiano de primera ni de segunda división.

En ese mismo análisis, Henao comparó su aporte con el de Juan Camilo “Cucho” Hernández.

“Para mí, en selección es más que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, porque el ‘Cucho’ brilla en su club, más que con su país. Él vive en México hace 10 años, y una vez Quiñones dijo en algún momento que nunca lo tuvieron en cuenta, él tiene un hijo de 3 años que se llama Thiago. su esposa se llama Ana Gabriela, por esta razón se siente con más arraigo familiar a México que Colombia”.

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