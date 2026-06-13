Colombia

La CRC confirmó millonaria multa de más de $2.000 millones contra Coltel, operador de Movistar: cuál es la razón

La Comisión de Regulación de Comunicaciones afirmó que la empresa se negó a entregar información referente al consumo de plataformas como Netflix, con el fin de realizar un informe, pero la compañía la dio a incompleta

Guardar
Google icon
La CRC confirmó una multa de $2.733 millones contra Coltel, operador de Movistar en Colombia, por no entregar a tiempo información requerida por el regulador - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
La CRC confirmó una multa de $2.733 millones contra Coltel, operador de Movistar en Colombia, por no entregar a tiempo información requerida por el regulador - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

La CRC confirmó una multa de $2.733 millones contra Coltel, operador de Movistar en Colombia, por no entregar a tiempo información requerida por el regulador, una omisión que, según la entidad, afectó su capacidad para supervisar el mercado, evaluar la competencia y proteger a los usuarios.

La sanción ratificada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones asciende a 1.920,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, equivalentes a $2.733.760.575, de acuerdo con la propia CRC.

PUBLICIDAD

La entidad resolvió el recurso de reposición presentado por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC y mantuvo de forma íntegra la decisión inicial.

La Comisión indicó que, tras revisar los argumentos de la empresa y el expediente dentro de las garantías del debido proceso, concluyó que no había razones para modificar la sanción. Según la CRC, las decisiones adoptadas en la Resolución CRC 8166 de 2026 se ajustan a derecho.

PUBLICIDAD

Cultivos como arroz y actividades ganaderas ahora enfrentan imposiciones del 1,20%, tras duplicarse sus tasas anteriores - crédito Colprensa
La sanción de la CRC equivale a 1.920,45 salarios mínimos legales vigentes de 2025 y mantiene íntegra la decisión inicial contra Colombia Telecomunicaciones - crédito Colprensa

De acuerdo con la CRC, la conducta de Coltel fue “materialmente antijurídica” y la compañía actuó con pleno conocimiento de la obligación legal de suministrar la información solicitada. La entidad añadió que esa exigencia se apoya en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019.

Esa norma, según la Comisión, faculta al regulador para requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, televisión abierta radiodifundida y radiodifusión sonora cuando sea necesaria para cumplir sus funciones regulatorias. La CRC señaló que ese flujo de datos es parte de la supervisión del sector.

El punto central de la decisión es que la entrega de información al regulador no puede ser tratada como una formalidad administrativa, según la CRC. Para el organismo, se trata de una obligación sustancial dentro del marco regulatorio de las comunicaciones.

La entidad sostuvo que la falta de información completa, veraz y oportuna debilita la capacidad del Estado para supervisar los mercados, identificar riesgos, evaluar condiciones de competencia, adoptar medidas regulatorias y proteger de manera efectiva a los usuarios. También afirmó que los datos estructurados permiten detectar asimetrías operativas entre los agentes del ecosistema digital.

Un celular vertical en una mesa de madera muestra el logo de Netflix; un televisor inteligente en la pared del fondo también lo muestra en una sala de estar.
El caso surgió por un requerimiento de la CRC dentro de un estudio sobre plataformas digitales y servicios OTT como Netflix, YouTube y WhatsApp - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso se originó en una solicitud de información hecha por la CRC en el desarrollo de un estudio sobre el impacto de las plataformas digitales y los servicios OTT, como Netflix, YouTube o WhatsApp.

En ese contexto, la entidad pidió los contratos y anexos de acuerdos suscritos por Movistar con proveedores de redes de distribución de contenido, entre ellos Google, Meta, Netflix y Akamai.

La compañía entregó inicialmente parte de la información requerida, pero los contratos completos fueron remitidos después de que el estudio ya había sido publicado.

Para la CRC, esos documentos eran necesarios para analizar las relaciones entre operadores y plataformas digitales, así como para evaluar las condiciones de competencia e identificar riesgos en el mercado de telecomunicaciones.

Persona revisa formularios migratorios y documentos oficiales sobre una mesa de madera. Hay una computadora portátil abierta con pantalla en blanco.
Imagen de referencia. Colombia Telecomunicaciones alegó cláusulas de confidencialidad, pero la CRC determinó que esas restricciones no la eximían de entregar la información requerida - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En su defensa, Colombia Telecomunicaciones argumentó que algunos documentos estaban sometidos a cláusulas de confidencialidad y que necesitaba autorización de terceros para compartirlos.

La CRC concluyó que esas restricciones no eximían a la empresa de cumplir con su obligación legal de entregar la información requerida.

Felipe Díaz Suaza, comisionado y director ejecutivo de la CRC, afirmó en una declaración difundida por la entidad: “La regulación no puede hacerse a oscuras, ni el Estado puede supervisar un sector estratégico con información incompleta, tardía o fragmentada. La entrega de información amplia, exacta, veraz y oportuna no es una cortesía del regulado ni un trámite menor, es una obligación legal y una condición mínima de responsabilidad frente al país”.

Díaz Suaza agregó en la misma comunicación de la CRC: “Cuando un operador incumple ese deber, no solo desatiende un requerimiento administrativo; afecta la capacidad del regulador para leer el mercado, anticipar riesgos, corregir fallas, proteger a los usuarios y adoptar decisiones públicas con fundamento. La CRC ejercerá sus competencias con firmeza. En un sector que vive de la confianza, la información no se esconde, se entrega”.

Temas Relacionados

CRCSanción MovistarColombia TelecomunicacionesEntrega de información al clienteColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

Los cafeteros fueron representados por uno de los platillos más reconocidos con cerdo durante el 2025 y calificado el mejor plato con esa carne a nivel mundial: la lechona

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

Su historia conecta inspiración natural, música familiar y una herencia artística que hoy florece en nuevos formatos y voces

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

La decisión se comunicó en X tras casi dos años de control estatal y plantea trasladar los bienes a un operador estatal regional, en medio de alertas por continuidad del suministro y obligaciones pendientes

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

Policía e ICBF intervienen la Zona T de Bogotá contra el trabajo infantil y la mendicidad: rescatan a 8 menores víctimas

La intervención se realizó en la Zona T de Chapinero durante la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, tras detectar a niños de entre 4 meses y 10 años en posible riesgo

Policía e ICBF intervienen la Zona T de Bogotá contra el trabajo infantil y la mendicidad: rescatan a 8 menores víctimas

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata

La actualización ampliará las opciones hoy limitadas a “hombre” y “mujer”, y permitirá que esa información se refleje también en la cédula y la tarjeta de identidad, tras ajustes técnicos ya realizados

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Deportes

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Familiares y amigos de algunos jugadores de la selección Colombia hablaron de sus carreras deportiva y cómo fue llegar al Mundial 2026

Gobierno de Ghana confirmó diálogos con Canadá tras negar la entrada de Thomas Partey para disputar el Mundial 2026