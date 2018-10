"Cuando estamos en el agua, las piernas y la columna no soportan el peso del cuerpo, forzando a los abdominales y lumbares a trabajar. Estos músculos son esenciales para tener una espalda sana. En la natación, la espalda no está obligada a sostener nuestro peso por lo que la columna no se ve presionada. Además, el agua amortigua los movimientos, de forma que es menos probable que haya lesiones al practicar natación", enfatizó el quiropráctico.