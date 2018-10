Podría pensarse que tener múltiples parejas románticas provocaría más celos que estar en una relación monógama. Pero según un estudio de 2017 publicado en la revista académica Perspectives on Psychological Science, ése no es necesariamente el caso. El estudio, que encuestó a 1507 personas en relaciones monógamas y 617 personas en relaciones consensuales no monógamas, descubrió que las personas en relaciones consensuales no monógamas, incluidas las que llevaban una vida poliamorosa, obtenían una puntuación inferior en celos y mayor confianza que las personas relaciones monógamas.