A las 16 horas llegó el turno de MediaMonks, la compañía de producción digital creativa más grande del mundo. "Top Ten Techntonic Trends" fue el nombre de la charla, ya que, como reveló su cofundador Wesley Ter Haar, "es fanático de los trabalenguas". También les gustan las repeticiones de palabras o letras, como se evidencia en su lema: "Crafted with care, coded with coffee, celebrated with champagne" ("Creado con cuidado, codificado con café, celebrado con champagne", en español).