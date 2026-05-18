Colombia

Ministerio de Defensa desmintió audios atribuidos a disidencias respaldando campaña de Iván Cepeda: eran extorsiones desde una cárcel

Las autoridades señalaron que Jefferson Antonio Ordóñez, conocido con los alias de “Sergio” o “David”, habría difundido las grabaciones haciéndose pasar por alias “Rogelio Benavides”

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Pintura en acuarela de Iván Cepeda hablando en un micrófono, con parte del rostro de un hombre con un teléfono cerca de la boca, en segundo plano.
Autoridades descartaron que Iván Cepeda recibiera apoyo de disidencias tras el análisis de los audios difundidos en su nombre. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Defensa desmintió los audios que circularon recientemente en medios de comunicación y plataformas digitales, en los que supuestamente un integrante de las disidencias de las Farc manifestaba apoyo al senador Iván Cepeda.

Según informó la cartera, el material correspondía a un caso de extorsión realizado desde un centro penitenciario y no a pronunciamientos de grupos armados ilegales.

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A través de un comunicado emitido este 17 de mayo de 2026, el Ministerio explicó que los organismos de inteligencia del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia realizaron un proceso de verificación y análisis técnico sobre los audios atribuidos a alias “Rogelio Benavides”, señalado presuntamente como integrante de las disidencias del cartel de alias “Calarcá”.

Organismos de inteligencia verificaron los audios

De acuerdo con el comunicado oficial, la reunión de verificación se realizó el pasado 16 de mayo de 2026 y permitió establecer el origen real de los mensajes difundidos en redes sociales y cadenas de WhatsApp.

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El MinDefensa indicó textualmente que: “Los audios difundidos son extorsivos y corresponden al sujeto Jefferson Antonio Ordóñez, conocido con los alias de ‘Sergio’ o ‘David’, y quien se hizo pasar por alias ‘Rogelio Benavides’ aduciendo ser parte de una estructura criminal de las disidencias de alias ‘Mordisco’ para presionar la extorsión”.

Según las autoridades, el material había comenzado a circular semanas atrás en grupos de WhatsApp y posteriormente fue entregado por comunidades del departamento del Huila y algunas juntas de acción comunal que habrían sido víctimas de estas intimidaciones.

Centro Penitenciario Picaleña, Ibagué
La investigación identificó que los mensajes se originaron desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué. - crédito Colprensa

Señalado responsable está preso en La Picaleña

El comunicado también precisó que, tras las verificaciones realizadas mediante la Apreciación de Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), se concluyó que Jefferson Antonio Ordóñez no pertenece a ningún grupo armado organizado ilegal.

En ese sentido, el Ministerio señaló: “De acuerdo a la verificación de la Apreciación de Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM) se estableció que el sujeto Jefferson Antonio Ordóñez no hace parte de un grupo armado organizado ilegal”.

La información oficial agrega que el hombre fue capturado el 20 de mayo de 2022 por los delitos de porte ilegal de armas y extorsión.

Asimismo, el Ministerio detalló que actualmente se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad La Picaleña, en Ibagué, Tolima, lugar desde donde presuntamente realizó las extorsiones relacionadas con los audios.

Extorsiones en Bogotá suben un 63,52%, afectando principalmente a comerciantes - crédito Colprensa
El caso evidenció el uso de mensajes falsos como herramienta de extorsión contra comunidades locales. - crédito Colprensa

Gobierno anunció medidas por extorsión carcelaria

Tras conocerse los hallazgos de inteligencia e investigación judicial, el Ministerio de Defensa informó que se adelantaron coordinaciones con el Ministerio de Justicia y del Derecho para incluir al señalado responsable dentro del Plan DOMINÓ, estrategia nacional enfocada en combatir la extorsión desde centros penitenciarios.

El comunicado señala además que: “Asimismo, se solicitó evaluar su traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad”.

Las autoridades también informaron que se iniciarán verificaciones adicionales luego de que algunos sectores señalaran que los audios supuestamente provenían de inteligencia militar.

Sobre ese punto, el Ministerio manifestó: “Teniendo en cuenta que algunos medios de comunicación señalaron que los audios provenían de inteligencia militar, se dispuso adelantar las verificaciones correspondientes para establecer el origen y los responsables de dicha información falsa”.

El comunicado oficial de Mindefensa aclaró que los audios investigados no corresponden a un grupo armado ilegal. - crédito Mindefensa
El comunicado oficial de Mindefensa aclaró que los audios investigados no corresponden a un grupo armado ilegal. - crédito Mindefensa

Audios generaron polémica política

La difusión de las grabaciones provocó controversia en redes sociales y plataformas digitales, debido a que en el contenido se hacía referencia a un supuesto respaldo a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda.

Sin embargo, tras el análisis realizado por los organismos de inteligencia y las autoridades judiciales, el Gobierno concluyó que se trataba de material extorsivo elaborado por un interno carcelario que simulaba pertenecer a estructuras armadas ilegales.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró que cualquier información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos podrá ser reportada a través de la línea 157, habilitada para denuncias relacionadas con extorsión y actividades criminales.

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