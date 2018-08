"Entre los mas jóvenes hay una lucha titánica contra el aburrimiento. Los tiempos libres de actividad son difíciles de tolerar. Es habitual que busquen estímulos diversos pero continuos . Y las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) son dispositivos muy accesibles para lograr este objetivo. Hoy están en cualquier ámbito y lugar. Entre los adultos puede existir también la necesidad de evadir problemas cotidianos o no tan cotidianos, pero que no encuentran cause y despiertan ansiedad", comentó la medica psiquiatra Verónica Mora Dubuc (MN 70612) a Infobae.